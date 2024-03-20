شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 10.. ميار الغيطي تكتشف تهكير زوجها لهاتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة بمسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج الكثير من الأحداث ، حيث ذهبت زوجة فؤاد - سلوي خطاب ، لزوج ابنتها - تامر يسري، لتعرف منه سبب تطليقه لابنتها منار - ميار الغيطي ، ولكنه صدمها برسائل وفيديوهات من على هاتف زوجته تثبت خيانتها له مع معتز - فراس سعيد ، صديق والدها ، وعندما علمت منار بتهكير زوجها لهاتفها انهارت وصرحت لأمّها بحبها لزوجها ، ونصحتها أمها أنها لابد أن تنساه وتفكر في الزواج مرة أخرى، واقترحت عليها أن تتزوج من معتز حتى لا يستطيع أدهم زوجها فضحها بالفيديوهات والرسائل ولكنها أكدت لها أن أدهم مستحيل يفعل ذلك لأنه يحبها .

وكانت قد بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج ، بذهاب زوجة فؤاد - سلوى خطاب ، للمدرسة التي تعمل بها صدفة - ريهام حجاج، بعد أن دلها عليها أحد رجال فؤاد - خالد الصاوي، وواجهتها بكل ماعرفته ومادار بينها وبين زوجها فؤاد، وفي البداية أنكرت صدفة ولكنها عندما أخبرتها أن فؤاد هو من حكى لها، اعترفت لها بكل شيء، ولكن اتهمتها زوجة فؤاد بالنصب وهددتها بالقتل إن لم تبعد عنها وعن أولادها ، وتركتها صدفة وهي تبكي وقالت لها إن حقها وحق أمها عند الله .

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.



كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.