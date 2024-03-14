ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو من كواليس تحضيرها لعمل جديد وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، وأرفقته بتعليق :"التحضير للتصوير في مصر".

وتعتمد نوال التشويق دائماً في أي عمل تطرحه لترفع من منسوب حماس متابعيها.

وبدت نوال في الفيديو الذي نشرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وهي تنزل من سيارة وتتجه إلى مصفف الشعر الذي كان يهتم بتسريحة شعرها الخاصة بكليب العمل الغنائي الذي ستطلقه قريباً.

وكانت الفنانة اللبنانية في وقت سابق أعلنت أنها قامت بالتحضير لعمل جديد لم تكشف عن تفاصيله وأن الأغنية ستطرح في الفطر وأرفقت الصورة بتعليق :"عدت إلى بيروت ، مشروع جديد، العيد".

إشارة إلى أن آخر أغنيات نوال الزغبي كانت بعنوان "بحكي عنك" التي حققت نجاحاً منقطع النظير وما زالت تحصد مشاهدات ونسب استماع عالية.



كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تزيد حماس متابعيها لعملها المنتظر وتنشر كواليس تصويره-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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