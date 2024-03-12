“رامز جاب من الآخر”.. باسم سمرة يتّهم أحمد السقا بالتواطؤ ضدّة ويتراجع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع الفنانان باسم سمرة وأحمد السقا في فخ مقلب رامز جلال في أولى حلقات برنامج المقالب الرمضاني “رامز جاب من الآخر”.

ومع بداية الحلقة، اتّهم باسم السقا بالتواطؤ مع رامز لإيقاعه في المقلب، لكن مع مرور الوقت اتضح له أنهما وقعا هما الاثنان في المقلب.

واستطاع رامز أن يوقع باسم في فخ التصريحات ليعترف بالسبب الحقيقي وراء غضبه من الفنانة نيللي كريم وتشكيكه في موهبتها كممثلة.

وتظاهر رامز جلال خلال مقلبه بأنه يراجع مع باسم سمرة بعض الأسئلة التي سيطرحها عليه في مقابلة تلفزيونية يجريانها سوياً، ومن بينها سؤاله عن سبب تصريحاته بأنه علّم نيللي كريم التمثيل خلال تصوير مسلسل “ذات” عام 2013.

وقال باسم سمرة إنه لا يجد مبرراً لتلك التصريحات أمام الكامير، لكن الحقيقة هي أنه هاجمها بسبب استبعادها له من أحد الأعمال الفنية، لكي تمنح زوجها هشام عاشور فرصة التمثيل.

وقال باسم سمرة الذي كان يعتقد أنه يتحدث مع رامز جلال في كواليس البرنامج، إن نيللي كريم تزوجت من هشام عاشور بعد اعتزاله لعب الإسكواش، حيث كان يرغب في التمثيل، فقررت ترشيحه للعمل معها.

وعلّق رامز جلال على تصريح باسم سمرة حول ظهوره في الحلقة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “X” قائلاً: “باسم سمرة: الانتقام يؤكل بارداً”.

فيما سخر رامز جلال من إطلالة أحمد السقا في البرنامج قائلاً: “لوك هجّام”.