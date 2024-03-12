بوشرون تزين نجوم هوليود في حفل فانيتي فير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تزين نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل فانيتي فير السنوي الذي أقيم على هامش جوائز الأوسكار في 10 آذار (مارس)، بإبداعات من دار بوشرون للمجوهرات.

اختارت المخرجة غريتا جيرويج إطلالة راقية من بوشرون ضمّت عقد Rivière Vendôme، وقلادة Serpent Bohème XL، وقلادة Vendôme، بالإضافة إلى خاتم Frosty White من مجموعة Histoire de Style, Like a Queen.

أما النجمة هايلي ستاينفلد فتزيّنت بعقد Palmettes من الذهب الأصفر الذي يعود إلى العام 1949 من مجموعة بوشرون الخاصة، وسوار عريض من الذهب الأصفر والبلاتين والماس يعود لعام 1947 من مجموعة بوشرون الخاصة، وخاتم Serpent Bohème toi&moi مرصّع بالماس ومصنوع من الذهب الأبيض.

ومن جهته، تألّق الفنان دونالد جلوفر بقلادة Wladimir the Cat وخاتم Quatre Black Edition بالحجم الكبير.

بينما اختار الممثل باري كيوغان بروش Rose من البلاتين والذهب والمينا الأحمر مرصّع بالماس والذي يعود لعام 1956 من مجموعة بوشرون الخاصة، ومشبك ربطة العنق Quatre Double White Edition.

وخطفت المخرجة أوليفيا وايلد الأنظار بزوج أقراط Vendôme وخاتم Panda.

أما النجمة ديان كروغر فتزيّنت بخاتم Plume de Paon بالحجم الصغير، وخاتم Plume de Paon بالحجم الكبير، ومشبك الأذن Plume de Paon، ومشبك الأذن غير المتماثل Plume de Paon.

ومن جهتها، تزيّنت الممثلة إي. روكويل بزوج أقراط Serpent Bohème بحجم XL وحجم S، وخاتم Serpent Bohème بثلاث زخارف، وخاتم Serpent Bohème toi&moi.

بينما اختارت الممثلة رشيدة جونز قلادة Serpent Bohème بحجم XXL، وسوار Vendôme، وأقراط Quatre Radiant Edition بالحجم الصغير، وخاتم Serpent Bohème بثلاث تصاميم، وخاتم Quatre Classique الصغير.

وتزيّنت عارضة الأزياء جوان سمولز بأقراط Plume de Paon الكبيرة، وخاتم Wladimir the Cat، وساعة اليد Art Déco التي تعود لعام 1937 من الذهب الأبيض والماس من مجموعة بوشرون الخاصة.

وأخيراً، اختارت الممثلة لويزا جاكوبسون أقراط Serpent Bohème XL، وسوار Serpent Bohème، وخاتم Serpent Bohème toi&moi، وخاتم Serpent Bohème بثلاث زخارف.