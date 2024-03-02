أنوشكا تكشف عن أمنية انتظرتها سنوات طويلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أنوشكا خلال كلمتها التي ألقتها أثناء تكريمها من المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72 عن دورها في فيلم «وش في وش» كأفضل ممثلة «دور ثان»، عن الأمنية التي تمنتها طوال السنوات الماضية.

وأعربت الفنانة أنوشكا عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، خاصة أنه التكريم الثاني لها بعد تكريمها عن مسلسل “جراند أوتيل”، مشيرة إلى أنها كانت تدعو الله أن يرزقها تكريمًا جديدًا، وثابرت في اختيار أدوار جديدة تلقى استحسان الجمهور وتحقق نجاحًا كبيرًا مرة أخرى، ووجهت الشكر للأب بطرس دانيال رئيس المهرجان على دعمه للفن واختيار أعمال هادفة ومميزة، قائلة: “أنا قلت لنفسي لازم أتعب على حالي وأشتغل أفضل علشان استحق التكريم مرة ثانية”.

وكانت أنوشكا قد تحدثت عن دورها في فيلم “وش في وش” مؤكدة خوفها من الدور الذي تقدمه خلال الأحداث، قائلة: “أنا حاطة إيدي على قلبي علشان فيلم “وش في وش”، لأنه أول فيلم طويل سعيدة به ومخضوضة وكإني داخله امتحانات ثانوية عامة”.

وأردفت أنوشكا بالقول: “أنا مستنية فيلم “وش في وش”، جداً لأنه فيلم اجتماعي له مغذى عميق للغاية ولكنه حاطط إيده على نقاط أسرية مفيش بيت مافيهوش الموضوع ده، ودايماً حصرني في دور الأم وأنا بعتبر الأم دي هي الوتد والأساس لمستقبل ناجح”.