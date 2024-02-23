"كامل العدد".."موسم الرياض" يعلن وصول بوليفارد سيتي للطاقة الاستيعابية القصوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن "موسم الرياض" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول بوليفارد سيتي للطاقة الاستيعابية القصوى اليوم الخميس بسبب احتفال الشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس وسط توافد الآلآف من العائلات السعودية، وذلك تحت شعار "كامل العدد".

ونشر "موسم الرياض" خبر وصول بوليفارد سيتي للطاقة الاستيعابية القصوى بسبب احتفالات يوم التأسيس، عبر حساباته، وحمل تعليق: "منطقة بوليفارد سيتي تصل إلى الحد الأقصى لعدد الزوار اليوم".

وهذه ليست المرة الأولي التي يعلن خلالها "موسم الرياض" عن إغلاق بوليفارد سيتي بسبب توافد عدد ضخم من الزائرين على الفعاليات التي يشهدها "موسم الرياض"، حيث اعتذر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مطلع شهر يناير الماضي عن إغلاق "بوليفارد سيتي" ونشر صورة لـ "موسم الرياض" عبر حسابه الرسمي على "X"، وعلق: "أعتذر لجمهورنا الكريم سيتم اغلاق بوليفارد سيتي الان وستتوقف عن استقبال المزيد من الزوار حرصًا على خدمتكم وراحتكم، حققنا رقم قياسي تاريخي اليوم ولأول مرة نعدي 200 ألف زائر".

ويواصل "تركي" الترويج للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

وفاجأ "تركي" جمهور "موسم الرياض" مؤخرًا بالعديد من المسابقات والجوائز القيمة منها مسابقة "إبحث واربح" وتضمن البحث عنه في خريطة بوليفارد وورلد وجائزتها الفوز بتذكرة لنزال "فوضى الإقصاء" المقرر إقامته يوم 8 مارس المقبل بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، والملاكم الفرنسي فرانسيس نجانو.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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