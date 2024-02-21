جومانا مراد تنعى الفنانة السورية ثناء دبسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة جومانا مراد، النجمة السورية ثناء دبسي، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت جومانا، صورة الراحلة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وعلقت: "حبيبتي يارا البقاء لله، الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ويصبر قلبك، قلبي معك، نسألكم الفاتحة والدعاء للفنانة القديرة ثناء دبسي".

وأعلنت نقابة المهن السورية، خبر الوفاة وذلك عبر حسابهم بموقع "الفيسبوك"، وكتبت: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميلة القديرة الفنانة ثناء دبسي، تعازينا القلبية للزميل القدير الفنان سليم صبري في مصابه، لروح فقيدتنا الرحمة والسكينة ولكم ولمحبيها خالص العزاء والسلوان.

اقرأ أيضًا:

هنادي مهنا تعلق عن مشاركتها مع يحيى الفخراني في "عتبات البهجة"

مي عمر تنشر البوستر الرسمي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"