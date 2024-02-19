جلطة دماغية تهدد حياة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية شديدة في الساعات الأخيرة من أمس الأحد.

ومن جانبه كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" عن تأجيل حفل الرويشد ضمن حفلات موسم الرياض بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وقال أل الشيخ "نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية"للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر . تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل".

بينما أوضحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تفاصيل الحالة الصحية للرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة دماغية، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.

وقالت السعيد: "الحمدلله.. وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير.. الحمدلله".

وأضافت: "كانت بداية جلطة، وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الأطباء، وهو الآن بحالة مطمئنة، الله لا يروعنا عليك يابوخالد .. ديربالك على نفسك أنت بالنسبه لنا ثروه وطنية".

ودعا عدد من الفنانين والملحنين للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله قائلا: "ألف لاباس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".