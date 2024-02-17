شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس: مسلسل "جودر" مختلف ومبهر و"صيد العقارب" مشوق وسيشد المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار شادى مؤنس مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل لـ"جودر" و"صيد العقارب"، إن مسلسل "جودر" عظيم سيرى من خلاله المشاهدة جودة لم يروها من قبل والعمل مختلف، كما أنه لم يحدث فى الدراما المصرية عمل بهذا الكم المبهر، والقصة بها رحلة كبيرة وهى شهرزاد وشهريار، فرحلة "جودر" صراع مع عالم الجن والبحث عن الكنوز.

وأضاف شادى مؤنس خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الموسيقى التصويرية مختلفة حيث يشمل المسلسل تنوع موسيقى كبير فى العمل الواحد، موضحا عندما رأيت العمل قلت لهم: " دا 3 مسلسلات وليس مسلسل واحد"، وربنا يقدرنا على إسعاد المشاهدين.

تابع شادى مؤنس، الموسيقى كلها مختلفة، وانا متشوق لرؤية هذا العمل، فضلا عن الجرافيك العظيم الذى سيقدم به، وسنرى عمل مختلف تماما.

وعن مسلسل "صيد العقارب" قال: قصته مشوقة، والتمثيل على مستوى عظيم والقصة تشد المشاهد طوال الوقت، والموسيقى لا شرقى بحتة ولا غربى، والصراع فى القصة مصرى، و الموسيقى بها صراع يغلب عليها الطابع المصرى.