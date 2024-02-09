محمد رمضان يرد على الهجوم عليه واتهامه بعدم ذكر اسم "فلسطين" في أغنيته "عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان محمد رمضان على عدد من الأشخاص الذين اتهموه بعدم ذكر "فلسطين" بأغنيته الجديدة "عربي" التي طرحها منذ ساعات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "رديت على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي وبرضه برد بفيديو على الشباب اللي بيقولوا إنى مقولتش فلسطين لأ طبعًا قولت فلسطين يقول مصر نور عيني عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان".

واستكمل: "لأن في بعض الدول مقدرتش اقولها ودول برضه بيربطنا بيهم عروبة وقارة واحدة ودم واحد منهم موريتانيا وجزر القمر والصومال وجيبوتي ولكن باقية الدول كلها الحمد لله قلتها ومبسوط اني جمعتهم في أغنية واحدة و مبسوط طبعًا بوجودي مع فيوتشر ومساري وبشكر منتج الأغنية راجل أصوله عربية راجل بيحبنا جدًا وعربي ثقة في الله نجاح".

وظهر "رمضان" بالكليب مرتديا ملابس عربية وسط قعدات عربية تضمنت عدد من المقتنيات منها "الطاولة" و"الشيشة"، إلى جانب ظهوره عاري الصدر ويركب جمل وهي المشاهد التي قام بتصويرها خلال إحيائه عدد من الحفلات ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي وبالتحديد في ميامي فلوريدا.

واحتفل الفنان محمد رمضان مؤخرًا بتنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد مشاركته بتقديم الأغنية الرسمية للبطولة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وشاركه الغناء النيجيرية يامي الايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود" وسط نخبة من النجوم منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب .. عمرو سلامة يرفض عمل مسلسلات في رمضان بعد "طايع"

"مفيش اعتذار".. العوضي يستعيد مشهد مع ياسمين عبد العزيز والجمهور يعلق