"أنف وثلاث عيون" ينطلق في دور العرض السينمائي بالدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت شركة لاجوني Lagoonie Film Production بالتعاون مع شركة Rise Studio بإطلاق فيلم أنف وثلاث عيون بدور العرض السينمائي بعدد من الدول العربية ودول الخليج، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين وسوريا، الخميس 8 فبراير الجاري.

وشهد فيلم أنف وثلاث عيون عرضاً خاصاً بتونس أمس الخميس 8 فبراير الجاري قبل طرحه للجمهور بدور العرض هناك ابتداءً من يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر. يأتي هذا بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في نسخته الثالثة.

ويضم فيلم أنف وثلاث عيون مجموعة من النجوم: ظافر العابدين وصبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف.

والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio،

وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.