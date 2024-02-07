هبة نور عن هيفاء وهبي: "أحس أنها تعرضت لـ كثير من الظلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

حلت الفنانة السورية هبة نور خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة" المذاع عبر قناة "الجديد"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين.

وأعربت هبة عن حقيقة تقليدها للفنانة هيفاء وهبي: "لما عملت شعري أحمر في 2012 وقتها اتهموني كتير بتقليد هيفا، يمكن بالصدفة عملنا شعرنا أحمر في نفس الوقت، ما قلدتها، بس في أحلى من هيفا".

وردا على سؤال ياسين، ما هي الصفة التي تتمنى أخذها من هيفاء، أضافت هبة: "قوتها، وأحس أنها تعرضت لكثير من الظلم، وتحدت أشياء شديدة الحساسية، وقدرت تظل موجودة وقوية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة نور "كذبة كبيرة"، من تأليف فؤاد يمين وإخراج نديم مهنا، وشاركها بطولته بديع أبو شقرا، وفؤاد يمين، وساندي فرح، وأليكو داود.

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