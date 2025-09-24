شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:مدرعات وأطقم عسكرية تجوب شوارع تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة تعز، اليوم، حملة أمنية واسعة النطاق تعد الأكبر من نوعها، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

وأكدت المصادر أن الحملة تتم بمشاركة مدرعات تابعة للجيش وعدد كبير من الأطقم الأمنية، بقيادة العقيد نبيل الكدهي وجابت مختلف شوارع المدينة

هذا واعلن مساء اليوم عن ضبط القيادي العسكري في اللواء 22 ميكا الموالي للشرعية بمحافظة تعز من قبل الحملة الأمنية



هذا وضبطت الحملة الأمنية المشتركة بكر صادق سرحان عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتم إيداعه في الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.

