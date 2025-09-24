شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بارز في حزب الإصلاح يقدّم استقالته ويعلن انسحابه من المجلس كليًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، زايد هادي هضبان، استقالته رسميًا من الحزب، معلنًا انسحابه الكامل من المجلس، بعد نحو ثلاثة عقود من الانتماء والعمل ضمن صفوفه.

وقال هضبان، في بيان نشره على صفحته الرسمية، إنه التحق بالتجمع منذ منتصف عام 1996 عبر المعاهد العلمية التابعة له، ثم واصل دراسته في جامعة الإيمان لمدة سنتين قبل انتقاله إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وشارك في مختلف أنشطة الحزب السياسية والجماهيرية، بما في ذلك أحداث ساحة التغيير في فبراير 2011، والمواجهات ضد مليشيات الحوثي.

وأوضح هضبان أن قراره جاء نتيجة ما وصفه بـ"التناقض الصارخ" بين شعارات الجماعة وممارساتها العملية في اليمن وغيرها من البلدان، مشيرًا إلى أنها تخلت عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمعت الحريات، وصادرت الحقوق، واستغلت السلطة لمصالح ضيقة على حساب الشعوب.

وأكد القيادي المستقيل أن خطوته هذه تأتي عن قناعة تامة بعد تجربة طويلة داخل الحزب، مدركًا أن ردة فعل التنظيم ستكون محاولة تشويه سمعته أو اتهامه بالخيانة، إلا أنه أعلن براءته من الجماعة وممارساتها، بحسب ما ورد في بيانه.

