عاجل : رئيس حزب الاصلاح يصدر بيان جديد حول هذا الأمر!

عدن - ياسمين التهامي - بعث التجمع اليمني للإصلاح برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ95.

وفي البرقية، رفع رئيس الهيئة العليا للتجمع، محمد بن عبدالله اليدومي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السعودية وحكومتها وشعبها الشقيق، مشيدًا بما حققته المملكة من ازدهار وتقدم واستقرار في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

وأكد اليدومي أن ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – تمثل مناسبة عزيزة على كل العرب والمسلمين، مشيرًا إلى الدور الريادي للمملكة في حماية الأمن القومي العربي، ومكانتها المحورية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب عن تثمينه العالي لمواقف المملكة تجاه اليمن وشرعيته الدستورية، ودعمها الكبير في مختلف المجالات، مستشهدًا بآخر دعم اقتصادي وتنموي قدمته الرياض للحكومة اليمنية والمقدر بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي في 20 سبتمبر 2025.

وجدد الإصلاح اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على تعزيزها ورسوخها مستقبلًا، متمنيًا للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

