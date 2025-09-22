اخبار اليمن

اعتقال المخلافي في تعز عقب قيامه بهذا الامر

عدن - ياسمين التهامي - �شف حردون المخلافي اسباب اعتقاله لاول مرة منذ عام في تعز
وقال حردون المخلافي:انه قام ببيع ارضية لشخص وانها طلعت مبيوعة من قبل وتم سجنه بتعز
واضاف:انا مظلوم حيث قمت ببيع الارضية ب١٠٠ مليون وقام باخذ المبلغ شوقي سعيد قاسم وانا معي اثنين مليون فقط منها وانا من دخل السجن .
 
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

