شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات قضية "افتهان".. شاهد صور المتورطين باغتيالها أثناء ترصدهم لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورًا للمتهمين بجريمة اغتيال أفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة في محافظة تعز، تُظهرهم وهم يراقبون المكان ويستعدون لتنفيذ الجريمة.

وتُظهر الصور، المستخرجة من كاميرات المراقبة، لحظات رصد المتهمين لمكان تواجد الضحية قبل تنفيذ الاغتيال.

ولم تؤكد الجهات الأمنية بعد ما إذا كانت هذه الصور تشكل دليلًا رسميًا في مسار التحقيق، لكن من المرجح أن تساعد في التعرف على باقي المتورطين وكشف ملابسات الجريمة.

وقد أثارت الصور ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم واستنكارهم للجريمة، مؤكدين على ضرورة تحريك الإجراءات القانونية بسرعة لضمان محاسبة المسؤولين.

