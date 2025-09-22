شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السعر الآن...الريال السعودي يرتفع مجددًا أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية، الاستقرار، مقابل الريال اليمني اليوم، الإثنين 22 سبتمبر 2025، في كل من عدن وصنعاء.

وفيما يلي أسعار الصرف في عدن وصنعاء:

أسعار الصرف في عدن

الريال السعودي:

شراء: 425 ريال يمني

بيع: 428 ريال يمني

الدولار الأمريكي:

شراء: 1618 ريال يمني

بيع: 1633 ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء

الريال السعودي:

شراء: 140 ريال يمني

بيع: 140.5 ريال يمني

الدولار الأمريكي:

شراء: 535 ريال يمني

بيع: 540 ريال يمني