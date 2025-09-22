شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو"...أول رد لشقيق الشيخ حمود المخلافي بعد اتهامه باعتراض الحملة الأمنية ضد المتهمين باغتيال افتهان المشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محمد سعيد المخلافي، شقيق قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود سعيد المخلافي، على اتهامه بعرقلة الحملة الأمنية ضد المتهمين باغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري.

ونفى المخلافي، صحة التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم شرطة تعز بشأن منعه لحملة أمنية كانت بصدد القبض على المتهم الرئيسي في جريمة اغتيال

وقال المخلافي، في مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ما ورد على لسان شرطة تعز "عارٍ عن الصحة وكاذب"، معبرًا عن استغرابه من الزج باسمه في قضية أمنية حساسة دون تحقق.

وكانت شرطة تعز قد اتهمت المخلافي، وهو أحد قيادات اللواء 170 دفاع جوي، اعترض طريق الحملة الأمنية أثناء توجهها لمداهمة منزل مشتبه به في حي الروضة.

وطالب المتحدث باسم شرطة تعز، العقيد غالب الشرعبي، قيادة المحور والشيخ حمود المخلافي، بالوفاء بالتزاماتهم تجاه دعم الأمن وضبط الجناة، محملاً أي جهة تعرقل عمل الأجهزة الأمنية مسؤولية تأخير العدالة في قضية اغتيال "المشهري"...متابعة المزيد...