شكرا لقرائتكم خبر عن في ولاية ميسيسيبي الأميركية...مقتل شاب يمني خلال عملية سطو مسلح "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل شاب يمني يُدعى صالح غسان سعيد الشعيبي، في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي الأميركية، إثر تعرّضه لإطلاق نار خلال عملية سطو مسلح، في حادثة أثارت حزنًا واسعًا بين الجاليات اليمنية في الولايات المتحدة وخارجها.

وأكدت مصادر من عائلة الشاب، عبر منشورات على منصة "فيسبوك"، أن صالح الشعيبي فارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري أثناء محاولة مسلحين تنفيذ عملية سطو على أحد المحال التجارية التي يعمل بها في المدينة.

وبحسب ما تداولته مواقع تواصل اجتماعي، فإن الجريمة وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الأول ، حيث أطلق الجناة النار على الشاب اليمني أثناء محاولته التصدي لهم، قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادث.

وعبّر ناشطون يمنيون في الولايات المتحدة عن حزنهم الشديد إزاء تكرار حوادث العنف التي تستهدف أبناء الجالية اليمنية، الذين يعمل كثير منهم في المتاجر الصغيرة، خصوصًا في ولايات الجنوب الأميركي، وسط مطالبات للسلطات الأميركية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

ومن المتوقع أن تُجرى مراسم تشييع الشاب الشعيبي في الولايات المتحدة، بينما تدرس أسرته إمكانية نقل جثمانه إلى اليمن لدفنه هناك، بحسب ما أفادت به مصادر قريبة من العائلة.

يُذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يروح ضحيتها شاب يمني في أميركا خلال عمليات سطو مسلح، في ظل ظروف العمل الصعبة التي تواجه المهاجرين، وخصوصًا في قطاع المتاجر ومحطات الوقود.مقتل شاب يمني خلال عملية سطو مسلح في ولاية ميسيسيبي الأميركية

قُتل شاب يمني يُدعى صالح غسان سعيد الشعيبي، في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي الأميركية، إثر تعرّضه لإطلاق نار خلال عملية سطو مسلح، في حادثة أثارت حزنًا واسعًا بين الجاليات اليمنية في الولايات المتحدة وخارجها.

وأكدت مصادر من عائلة الشاب، عبر منشورات على منصة "فيسبوك"، أن صالح الشعيبي فارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري أثناء محاولة مسلحين تنفيذ عملية سطو على أحد المحال التجارية التي يعمل بها في المدينة.

وبحسب ما تداولته مواقع تواصل اجتماعي، فإن الجريمة وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الأول ، حيث أطلق الجناة النار على الشاب اليمني أثناء محاولته التصدي لهم، قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادث.

وعبّر ناشطون يمنيون في الولايات المتحدة عن حزنهم الشديد إزاء تكرار حوادث العنف التي تستهدف أبناء الجالية اليمنية، الذين يعمل كثير منهم في المتاجر الصغيرة، خصوصًا في ولايات الجنوب الأميركي، وسط مطالبات للسلطات الأميركية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

ومن المتوقع أن تُجرى مراسم تشييع الشاب الشعيبي في الولايات المتحدة، بينما تدرس أسرته إمكانية نقل جثمانه إلى اليمن لدفنه هناك، بحسب ما أفادت به مصادر قريبة من العائلة.

يُذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يروح ضحيتها شاب يمني في أميركا خلال عمليات سطو مسلح، في ظل ظروف العمل الصعبة التي تواجه المهاجرين، وخصوصًا في قطاع المتاجر ومحطات الوقود.