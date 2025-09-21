شكرا لقرائتكم خبر عن يتقدمهم والد الشهيدة..بالصور مسيرة تاريخية في تعز.. الحجرية تنتفض غضبًا لدماء الشهيدة "أفتهان المشهري" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة تعز صباح اليوم الأحد توافد حشود جماهيرية غير مسبوقة من مختلف مناطق الحجرية، يتقدمها والد الشهيدة أفتهان المشهري، في مشهد وصِف بأنه من أعظم المسيرات الجماهيرية التي شهدتها المحافظة منذ سنوات.

وبحسب شهود عيان، فقد خرج الآلاف "عن بكرة أبيهم" من القرى والمديريات، رافعين أصواتهم بالهتافات المطالبة بالقصاص العادل، وتسليم الجناة المتورطين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز، التي هزّت وجدان الشارع وأثارت موجة غضب شعبي عارمة.

المسيرة التي احتشدت في ساحة مبنى المحافظة، تحولت إلى لوحة تجسد وحدة الصف الشعبي، حيث امتزجت مشاعر الغضب بالحزن، في رسالة قوية تؤكد رفض المجتمع للتساهل مع القتلة، والتشديد على ضرورة فرض سيادة القانون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.



وأكد مشاركون أن هذه المسيرة المليونية تعبّر عن وحدة الموقف الشعبي في مواجهة الانفلات الأمني، وتعكس إصرار أبناء تعز على الوقوف صفًا واحدًا بوجه الجريمة والظلم. وأشاروا إلى أن استمرار التهاون مع المجرمين قد يفتح الباب أمام موجة من الاغتيالات التي تهدد أمن واستقرار المحافظة.

يُذكر أن الشهيدة أفتهان المشهري كانت قد اغتيلت قبل أيام برصاص مسلحين مجهولين أمام منزلها في حي القاهرة وسط تعز، في جريمة وصفها ناشطون بأنها "طعنة غادرة" بحق المرأة العاملة والفاعلة في المجتمع. وقد أشعل اغتيالها غضبًا واسعًا في الشارع، لتتحول قضيتها إلى رمز شعبي لمواجهة الفساد والإفلات من العقاب.

ويترقب الشارع المحلي الموقف الرسمي من الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد هذا الزخم الجماهيري، وسط مطالبات متصاعدة بسرعة حسم الملف وتقديم القتلة للعدالة دون إبطاء.



