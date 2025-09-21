شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث...حادث مأساوي في الرياض يودي بحياة ثلاثة مغتربين يمنيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ثلاثة مغتربين يمنيين مصرعهم، يوم أمس، في العاصمة السعودية الرياض، بعد سقوط حمولة شاحنة نقل من مواد البناء (نيس وكري) عليهم، أثناء قيامهم بعملية تفريغ الحمولة في موقع العمل.

وقالت مصادر من موقع الحادث، إن الضحية جبران دامغ، وهو سائق شاحنة قلاب، كان يقوم بتفريغ الحمولة كما جرت العادة، إلا أن الباب الخلفي للصندوق علِق ولم ينفتح بالشكل المعتاد، ما اضطره إلى النزول ومحاولة فتحه يدويًا عبر الطرق عليه.

وبالفعل، انفتح الباب، إلا أن الحمولة انهمرت بشكل مفاجئ، وسقطت على السائق وزميليه سلطان أحمد الفقيه وعلي عبد الله محمد القساس، الذين كانوا بالقرب منه لحظة الحادث، ما أدى إلى طمرهم تحت أطنان من الرمال والركام.

وعلى الفور، هرع زملاؤهم في الموقع لمحاولة إنقاذهم وإزاحة الركام عنهم، إلا أن الوقت لم يسعفهم، حيث فارق الثلاثة الحياة في موقع الحادث.

وحذّر عدد من سائقي الشاحنات من تكرار هذه الحوادث المؤلمة، مؤكدين أن غياب التوعية والتدريب الفني الكافي، خاصة عند استخراج رخص القيادة الثقيلة، يزيد من احتمالات وقوع مثل هذه الكوارث.

وأوضح عدد من السائقين أن التعامل مع تعطل الباب الخلفي لصندوق الشاحنة أثناء التفريغ يتطلب إجراءات أمان مشددة، وأي تدخل يدوي غير محسوب قد يعرّض السائق ومن حوله للخطر المباشر.

وقد خيم الحزن على أوساط الجالية اليمنية في الرياض، بعد وفاة المغتربين الثلاثة، وسط دعوات إلى الجهات المختصة في السعودية واليمن لتكثيف التوعية والتدريب في مجالات النقل الثقيل، حفاظًا على أرواح السائقين والعاملين في هذا المجال الحيوي.