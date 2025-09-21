شكرا لقرائتكم خبر عن اول ظهور لوزير بعد اصابته بغارات صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر وزير في حكومة مليشيات الحوثي مجددًا بعد تعرضه للإصابة بغارة جوية.



وبحسب مصادر مطلعة فإن وزير الخدمة المدنية في حكومة مليشيات الحوثي الانقلاب خالد الحوالي ظهر للمرة الأولى منذ إصابته في الغارات الجوية التي استهدفت اجتماعًا لقيادات الجماعة .



وأفادت المصادر أن الحوالي شوهد في مقر الوزارة بصنعاء، وقد بدت عليه آثار واضحة للإصابة التي تعرّض لها خلال القصف الذي استهدف منزل القيادي الحوثي زبارة، حيث عُقد الاجتماع.



وأشارت المصادر إلى أن ملامح الحوالي تغيّرت بشكل لافت، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الجماعة حول مقر الوزارة.

