شكرا لقرائتكم خبر عن تعز..شيخ مشايخ شرعب السلام يعلن البراءة من قتلة افتهان المشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الشيخ حميد علي عبده سرحان، شيخ مشائخ مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، بيانًا أدان فيه جريمة اغتيال الشهيدة إفتهان أحمد عبدالله المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، التي وقعت صباح يوم الخميس الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥، أثناء مرورها في الشارع العام دون سبب يُذكر.

ووصف البيان الجريمة بأنها "تخطّت كل المفاهيم الإجرامية، واستهدفت كل القيم الإنسانية"، مؤكدًا أنها "لا تمت بصلة إلى قيم المجتمع اليمني الموصوف بالحكمة ولين القلوب".

وجاء في نص البيان الذي نشره سرحان في صفتحه على الفيسبوك : "إن مثل هذه الجرائم تتنافى مع قيمنا وكل القيم والاعراف والاسلاف الإنسانية، فأين الحكمة وأين اللين مما حدث؟".

وشدد الشيخ سرحان على أن الأعمال التي تخلّ بالأمن الاجتماعي "دخيلة على مجتمعنا كيمنيين وكعرب وكمسلمين، ولا نرضى بها أبدًا"، مُشيرًا إلى أنها "خرقٌ لكل القوانين والاعراف عبر كل الأزمان والعصور".

وأكّد البيان أن "مرتكبي هذه الجريمة النكراء لا يمثلون إلا أنفسهم، ونبرأ منهم ومن كل من يقف ورائهم"، داعيًا إلى "الإسراع في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع".

وحذر سرحان من محاولات "إثارة المناطقية في الشجب والاستنكار وتوزيع الاتهامات عشوائيًّا، رغم معرفة الجناة بأسمائهم وصفاتهم"، معتبرًا ذلك "تواطؤًا ومساندةً للمجرمين وأصحاب النفوس المريضة".

واختتم الشيخ سرحان بيانه بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، سائلًا المولى عز وجل أن "يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته"