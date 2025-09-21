شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اجتماع طارئ بشأن الشهيدة افتهان المشهري قبل ساعات من الزحف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد أبناء الحجرية و المعافر و المشاولة إجتماع هام مع والد أالشهيدة فتهان المشهري في منزل الشيخ سلطان البركاني اليوم السبت

مصادر أكدت أن الاجتماع تم لنصرة قضية افتهان المشهري و المطالبة بالقبض على جميع القتلة والتحضير لمسيرة حاشدة إلى مدينة تعز



وتشهد منطقة الخيامي في الحجرية محافظة تعز منذ الأمس دعوة شعبية واسعة للنزول يوم الأحد 21 سبتمبر الساعة العاشرة صباحًا، إلى المدينة للمطالبة بتسليم قتلة الأستاذة افتهان المشهري وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وعلنية.

وشملت الدعوة مشائخ وأعيان ومنظمات حقوقية وإعلامية، وتطالب بعزل القيادات العسكرية والأمنية الفاشلة ومحاسبة المتسترين على الجريمة.



واكد المشاركون أن الحجرية كانت دائمًا أرضًا للقلم والدولة، لكن اغتيال افتهان المشهري يمثل نقطة تحول تستدعي استعادة الحق ومواجهة الفوضى الأمنية التي تهدد تعز واليمن بأكمله.

