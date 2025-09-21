شكرا لقرائتكم خبر عن قرع العسل للرجال...كيف يؤثر على الصحة الجنسية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير طبية أن قرع العسل (اليقطين) يتمتع بفوائد متعددة للصحة الجنسية عند الرجال، بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة أبرزها الزنك ومضادات الأكسدة.

وأوضح خبراء أن تناول قرع العسل بانتظام قد يساعد في تحسين الانتصاب من خلال دعم تدفق الدم، إضافة إلى تعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون وزيادة خصوبة الرجال عبر تحسين جودة وعدد الحيوانات المنوية.

كما يساهم قرع العسل في دعم صحة البروستاتا والحد من خطر تضخمها الحميد، إلى جانب فوائده العامة على القلب والمثانة وضبط مستويات السكر في الدم.

وأكد الأطباء أن هذه الفوائد لا تعني الاستغناء عن العلاج الطبي عند مواجهة مشكلات جنسية مزمنة، مشيرين إلى أن قرع العسل يمكن أن يكون مكملًا غذائيًا طبيعيًا يعزز الصحة العامة والجنسية في آن واحد.