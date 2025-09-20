شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بأول رد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي باغتيال "عبدالملك الحوثي" ورفع علم الاحتلال في العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت مليشيا الحوثي، على تهديدات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، بتصفية زعيمها ورفع علم الاحتلال في صنعاء.

واعتبر عضو المكتب السياسي للمليشيات الحوثية حزام الأسد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها "تعبير عن الانهزامية" بعد تواصل الهجمات ضد إسرائيل.

وقال الأسد: "تهديدات قادة الاحتلال لا تخيفنا وأقول لكاتس إن الجحيم لكم".. مضيفًا: تهديدات كاتس برفع العلم الإسرائيلي على صنعاء "تهريج وصنعاء أبعد عنه من عين الشمس".

وأكد استمرار الهجمات على الاحتلال، وإسناد المقاومة في غزة حتى تتوقف حرب الإبادة.

وزعم القيادي الحوثي، إدخال أسلحة جديدة إلى معركة إسناد غزة "ونجهز مفاجآت للعدو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق هدد وزير دفاع الاحتلال، زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي بشكل مباشر، ردًا على انفجار طائرة مسيرة قرب مدخل فندق في مدينة إيلات.

وكتب كاتس عبر منصة “إكس”: “يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك”، مضيفاً: “سيتم إرسالك للقاء أعضاء حكومتك”، في إشارة تهديدية باستهدافه. كما توعد بأن يُرفع علم إسرائيل في العاصمة اليمنية بدلاً من الشعار الحوثي “الموت لإسرائيل”.