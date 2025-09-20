شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت كتائب القسام اليوم السبت، "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين لديها، إبان بدء الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية الجديدة في غزة.

وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت كتائب القسام إنه "بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيرال زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة توسيع المناورة البرية في مدينة غزة، وأكد أنه سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس، وأمر سكان مدينة غزة، بالانتقال جنوبا عبر شارع الرشيد فقط.

وقالت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، إن الأسرى الإسرائليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة ولن تكون القسام حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم.

وأضافت "كتائب القسام" في بيان عسكري: "نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأكدت الكتائب أنها أعدت جيشا من الاستشهاديين وآلافا من الكمائن والعبوات الهندسية، مشددة على أن غزة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين.

وتابعت قائلة: "أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميزة لمجاهدينا وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا".

وشددت الكتائب على أن "بدء العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنهم لن يحصلوا على أي أسير كان حيا أو ميتا، وسيكون مصيرهم جميعا مجهولا كمصير رون أراد".