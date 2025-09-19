شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يكشف عن من يكون المدعو جسار الذي حملته الشهيدة إفتهان المشهري كل شيء ؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي خالد سلمان هوية المدعو جسار الذي حملته الشهيدة افتهان المشهري مدير عام صندوق النظافة والتحسين في تعز كل شيء.

وقال سلمان ان المدعو جسار هو جسار احمد سعيد المخلافي مدير مكتب التربية في شرعب السلام المتهم بتهديد الشهيدة إفتهان ، وهو ابن عم الشيخ حمود المخلافي ،والقاتل إبن صادق حميد قاسم المخلافي أي ابن عمهم المنخرط بذات السلسلة الدموية. . تابع قائلاً "مجرد معلومة تفتح قوس الأسئلة :

لا شيء في تعز ينتمي للصدفة.