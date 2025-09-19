شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي والمكلف بمراجعة القرارات الصادرة " اسماء" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن اسماء الفريق القانوني لمجلس القيادة الرئاسي والمكلف بمراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام 2022م وحتى اللحظة .
أسماء الفريق القانوني الذي سيراجع قرارات التعيين :
حمود عبدالحميد الهتار ( رئيسا ).
المحامي نجيب خنبش
القاضي د. أحمد عطية
أحمد عرمان
محمد علاو
محمد صالح محسن
محمد موسى العامري
نبيلة الحكيمي
نهال العولقي
عادل المسعودي
عبد الغني جبران الزهر
صلاح راشد