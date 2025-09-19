شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية تستهدف اليمن دون الاعلان عن هويتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي بسيم الجناني ان ميناء رأس عيسى، الخاضع لسلطة صنعاء في محافظة الحديدة غرب اليمن، تعرض لسلسلة هجمات جوية بطائرات مسيّرة مجهولة خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها الأربعاء،.

بحسب الجناني فقد استهدفت ثماني طائرات مناطق متفرقة من الميناء.

‏وأوضح الجناني، عبر منشور في “فيسبوك”، أن طائرتين أصابتا ناقلة غاز، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل، فيما نقل عن مصدر مطلع أن الميناء تعرّض قبل أقل من شهر لقصف استهدف بوابته وهنجراً وحاوية تابعة لشركة الغاز، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين.

‏ورغم تكرار الهجمات، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، كما لم تصدر سلطة صنعاء تعليقاً رسمياً واكتفت بتوثيق بقايا الطائرات في مواقع القصف دون توضيحات إضافية.

