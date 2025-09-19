شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يواصل إصدار قرارات تعيين مثيرة للجدل في الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، إصدار قرارات تعيين مثيرة للجدل تتجاوز صلاحياته، ما ينذر بتعميق الأزمة بين أعضاء المجلس المنقسمين بالولاء بين السعودية والإمارات.

وفي أحدث هذه القرارات، أصدر الزبيدي القرار رقم (5) لسنة 2025م، بتعيين فضل عبد الله يحيى الربيعي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعيينات التي أصدرها الزبيدي مؤخراً، شملت وكلاء وزارات ورؤساء هيئات ونواباً في شركات حكومية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس الرئاسي نظرا لتجاوز هذه القرارات صلاحيات الزبيدي وعدم توافقها مع صلاحيات رئيس المجلس والحكومة.

وتشير تقارير ومصادر مطلعة، إلى أن القرارات السابقة للزبيدي أثارت خلافات داخلية بينه وبين بعض الأعضاء، لا سيما اللواء سلطان العرادة، في ظل انقسامات إقليمية واضحة داخل المجلس، حيث يُعرف أن رئيس المجلس رشاد العليمي يحظى بدعم سعودي، بينما يحظى الزبيدي بدعم إماراتي.

وجاء هذا القرار بعد ايام من مغادرة الزبيدي لمدينة عدن الى الامارات، وتوجه العليمي الى السعودية، التي غادرها للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الطارئة بالدوحة قبل ان يعود الى الرياض وما يزال هناك حتى لحظة هذا الخبر.

وتعكس هذه التحركات والتعيينات استمرار هشاشة التوافق داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتعكس استمرار اعتماد كل طرف على دعم خارجي لتعزيز موقعه السياسي، في وقت تواجه فيه اليمن أزمات اقتصادية واجتماعية متصاعدة، أبرزها تأخر صرف الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى جانب التحديات الأمنية مع الحوثيين.

