شكرا لبحثكم عن خبر جامعة الجند تواصل سلسلة احتفالات التخرج.. في قسمي تقنية المعلومات والشبكات والأمن السيبراني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

واصلت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا تنظيم احتفالات تخرج الدفعة الرابعة حيث كان احتفالها ، اليوم، في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، في قسمي: تقنية المعلومات والشبكات والأمن السيبراني، برعاية كريمة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محي الدين القباطي، وذلك ضمن سلسلة احتفالات تخرج دفعة "Winners".

ويأتي تنظيم الحفل تزامنًا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالوطن والاعتزاز بالنجاح الأكاديمي.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرقيب غالب عن فخره واعتزازه بهذه الكوكبة المتميزة من الخريجين، قائلاً لهم: أنتم خير دليل بأن الشباب اليمني قادر على صنع المعجزات، حيث تغلبتم على التحديات والظروف وحققتم هذا الإنجاز. كما أكد العميد بأن كلية الهندسة تسعى لأن تكون المرجعية الهندسية الأولى محلياً من خلال مشاريع مميزة وفريدة .

شهد الحفل حضوراً واسعاً من الأكاديميين وأولياء الأمور والطلاب، وتخللته فقرات فنية متميزة، من بينها أوبريت وطني وفيديوهات توثيقية لذكريات الدفعة، عكست روح الانتماء والعزيمة لدى الخريجين والخريجات.

واختُتم الحفل بتكريم أوائل الدفعة من قبل إدارة الجامعة، حيث تم منحهم شهادات تقدير وهدايا رمزية، كما تم تكريم جميع خريجي وخريجات قسمي تقنية المعلومات والشبكات والأمن السيبراني، في أجواء احتفالية غامرة.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذا الحفل يمثل انطلاقة نوعية لكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وتعبيرًا عن التزام الجامعة بتخريج كفاءات مؤهلة تسهم في بناء اليمن الحديث. حيث تستمر احتفالات كلية الهندسة يوم غد الأربعاء في باقي الأقسام.