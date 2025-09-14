شكرا لبحثكم عن خبر برعاية طارق .. توزيع حقائب مدرسية بدار سعد في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
جرى اليوم الاحد توزيع عدد من الحقائب المدرسية المتكاملة على الطلاب في عدد من مدارس مديرية دار سعد بالعاصمة عدن.
وجاءت هذه المبادرة الإنسانية برعاية من عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح.
واستهدفت الفرق الميدانية خلال عملية التوزيع الطلاب الذين لا يملكون حقائب مدرسية، بهدف الوصول إلى الشريحة الأكثر احتياجاً والتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل أسرهم.
