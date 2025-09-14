شكرا لبحثكم عن خبر منسقية انتقالي حضرموت تبارك قرارات فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/ خاص

باركت الهيئة التنفيذية لمنسقية المجلس الانتقالي الجنوبي بجامعة حضرموت القرارات الأخيرة الصادرة عن فخامة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدةً أنها تمثل إستحقاقًا جنوبيًا خالصًا، تُنصف أبناء دولة الجنوب وتُعيد لهم كرامتهم وحقوقهم التاريخية.

وأكد رئيس الهيئة التنفيذية للمنسقية، د. حسن العمودي، في اجتماعها الدوري الأول لشهر سبتمبر 2025 الذي عُقِد اليوم الأحد أن هذه القرارات تصُب في صالح الجنوب، وجاءت في وقتها المناسب، ويهدف من خلالها تمكين أبناء الجنوب من قيادة دولتهم .

واستعرض العمودي خلال الاجتماع خطة العمل للمرحلة المقبلة التي ستشهد الاحتفال بثورة 14 اكتوبر وكذا الاستقلال الوطني، مع عرض الجدول الزمني للمهام الأساسية، واستمع إلى تقارير مفصلة من مسؤولي الفرق حول أنشطتهم التي تسهم في تطوير العمل وتنشيط الحراك المجتمعي داخل الجامعة.

كما نوقشت في الاجتماع عدد من النقاط العملية الهادفة إلى تنسيق العمل بما يتوافق مع توجيهات الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك مطالبة الحاضرين باعتماد "الملتقى الصيفي الطلابي "و "الملتقى الرمضاني السنوي" كتقليد سنوي رسمي، لما لهما من دور محوري في استمرارية النشاط الطلابي، وتعزيز الانتماء الوطني، والارتقاء بأداء المنسقية كنموذج متكامل للعمل المؤسسي.

حضر الاجتماع فريق التوجيه والرقابة الرئاسي للمنسقية.