عاجل: بعد وصول الرئيس الزُبيدي الى أبوظبي.. العليمي يتوجه الى الدوحة قطر

عدن - ياسمين التهامي - احمد سعيد كرامة:يغادر غدا الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لحضور القمة العربية يوم الاثنين.

وفي سياق متصل، غادر الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، متوجهاً إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات خارجية يجريها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، قبيل انعقاد اجتماع الرياض المرتقب.