البنك المركزي اليمني يغلق تطبيق بنك الكريمي عقب تورطه في المضاربة بالعملة

عدن - ياسمين التهامي - أفاد ماجد الداعري، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن البنك المركزي اليمني أغلق التطبيق الخاص ببنك الكريمي، وذلك بعد ساعات من ثبوت تورطه في التلاعب بسعر صرف العملة المحلية.

وأوضح الداعري أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه البنك المركزي نحو فرض رقابة صارمة على القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية مختلفة كلياً، وأن العقوبات المقبلة ستكون رادعة بحق كل من يثبت تورطه في المضاربات أو مخالفة تعاميم البنك المركزي.

وأكد المصدر الداعري أن لا استثناءات أو حماية لأي بنك أو شركة صرافة بعد اليوم، مشدداً على أن العقوبات المنتظرة ستشكل عبرة لكل من يفكر بالعودة إلى السمسرة والتلاعب بقيمة العملة الوطنية.