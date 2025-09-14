شكرا لقرائتكم خبر عن اول وزير في الحكومة الشرعية يؤيد قرارات عيدروس الزبيدي برغم حصوله على حقيبتين وزاريتين احداهما من حصة المحافظات الشمالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات تأييده لقرارات عيدروس الزبيدي التي تاتي ضمن الانقلاب الواضح على الشرعية والغير دستورية.

وكتب واعد باذيب في منشور على صفحته في الفيس بوك انه يؤيد قرارات عيدروس الزبيدي برغم انه يدرك انها غير شرعية ومخالفة .

وقال : نؤكد تأييدنا للقرارات التي صدرت عن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المناضل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي المؤكدة لمضامين الشراكة ومشاورات الرياض واتفاق الرياض في سلطات التوافق وتجسيدا لأستحقاقات نضالية،

واضاف كما نبارك البيان الصادر من المجلس الانتقالي الجنوبي الداعم للحكومة والسلطة التنفيذية والإصلاحات الاقتصادية المالية المصرفية التي تخطوها بثبات وحرصة على دعم جهودها وما تحقق للشعب من مكتسبات ودعوتة للمجتمع الدولي وسفاراتة المعتمدة وللمنظمات الاممية و الدولية العاملة بلحق الركب الذي دشن وذلك للعمل من العاصمة عدن مع ضمانات توفير اسباب أستقرارها و أمنها.

د. واعد باذيب

وزير التخطيط والتعاون الدولي

القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.فه.