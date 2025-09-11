شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة أولاد الصغير التنموية تسلّم مولدًا كهربائيًا (1 ميجا وات) لحقل بئر احمد لتعزيز خدمات المياه بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استمرارًا لجهودها في دعم الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية بمدينة عدن، سلمت مؤسسة أولاد الصغير التنموية (ZASDF) اليوم مولدًا كهربائيًا بقدرة (1 ميجا) لحقل بئر احمد التابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي – عدن.

ويأتي هذا الدعم بهدف تعزيز قدرة المؤسسة المحلية على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين، وضمان وصول المياه بشكل أفضل وأكثر استقرارًا، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المدينة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الصغير التنموية، أن هذا التدخل يأتي في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمع الأساسية، وتترجم رؤيتها ورسالتها القائمة على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لبناء حياة كريمة وآمنة لكل فرد.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ أيوب عامر، نائب مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن، أن هذا الدعم يشكل إضافة نوعية لقطاع المياه في المدينة، ويعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات التنموية والجهات الرسمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين

وبدوره، أوضح المهندس وائل عبدالصمد، مدير حقل بئر أحمد المائي، أن المولد المقدم من مؤسسة أولاد الصغير التنموية سيسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التشغيلية للحقل، وضمان استمرارية ضخ المياه للمواطنين بصورة أفضل وأكثر استقرارًا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه بعدن.