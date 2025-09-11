شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يلتقي نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ويؤكد دعمه لتطوير العمل الإعلامي والثقافي والسياحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ صلاح عبدالله العاقل.

واستمع الرئيس القائد خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأستاذ عبدالرحمن جلال، ومؤمن السقاف عضو هيئة الرئاسة، رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن، ونائب الأمين العام م. نزار هيثم، من العاقل، إلى جُملة من الآراء والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الإعلامي، والخطة الأولية التي أعدّها عقب صدور قرار تعيينه أمس.

وأكد الرئيس الزُبيدي، أهمية معالجة الاختلالات في وزارة الاعلام ومعالجة أوجه القصور في المهام المناطة بوزارة الاعلام والثقافة والسياحة، وتعزيز دورها في الإشراف على أداء وسائل الإعلام الرسمية، ووضع الضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب النهوض بالواقع الثقافي والسياحي بما يعكس صورة مشرفة عن الجنوب وتاريخه العريق.

وجدد الرئيس الزُبيدي دعمه ومساندته لنائب الوزير، مؤكداً استعداده لتذليل أي صعوبات قد تعترض سير عمل الوزارة وتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.

من جانبه، عبّر نائب الوزير العاقل عن خالص شكره وتقديره للرئيس الزُبيدي على الثقة التي منحها له، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود ليكون عند مستوى هذه الثقة، والمضي قدماً في خدمة الإعلام والثقافة والسياحة.

حضر اللقاء عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.