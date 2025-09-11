شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من الصمت.. الكشف عن سبب طرد المذيعة الجنوبية (مايسة ردمان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مايسة ردمان إعلامية يمنية بارزة، ولدت ونشأت في مدينة الشيخ عثمان بمحافظة #عدن بدأت مسيرتها الإعلامية عام 1991 عندما قدمت برنامجا للأطفال على شاشة التلفزيون اليمني، وذلك بدلاً من شقيقتها المذيعة هويدا التي تعرضت لوعكة صحية آنذاك استمرت في تقديم هذا البرنامج حتى عام 1995 ، مما أكسبها خبرة واسعة في التعامل مع الكاميرا والجمهور.

بعد ذلك، انتقلت مايسة إلى تقديم برامج فنية ومنوعة وقراءة الأخبار في قناة اليمن الفضائية.

من أبرز برامجها "سهرة الخميس"، الذي استضافت فيه العديد من الفنانين اليمنيين، و"السندباد"، وهو برنامج جماهيري حظي بمتابعة واسعة. كما قدمت برنامج "المضمار" على قناة #اليمن الفضائية بالتعاون مع زميلها عبد الرحمن #العابد

في عام 1998، التحقت بدورة تدريبية في معهد الإعلام بصنعاء في مجال اللغة العربية، حيث حصلت على المرتبة الأولى، مما لفت انتباه المسؤولين في الفضائية اليمنية وفتحلها المجال القراءة نشرات الأخبار.

رغم نجاحها وشهرتها تعرضت مايسة لتوقيف عن العمل من قبل أحد المسؤولين، ولم تعد إلى الشاشة منذ ذلك الحين.

تعيش حالياً مع زوجها وابنتها في مصر، وقد أوضحت أن غيابها عن الشاشة يعود لأسباب شخصية وأسرية .

تعتبر مايسة ردمان من أبرز الوجوه الإعلامية التي تركت بصمة في الإعلام اليمني، ولا يزال الجمهور يتذكرها بتقدير وحنين.