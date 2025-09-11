اخبار اليمن

عاجل: انشقاق كبير.. قادماً من صنعاء وصول قيادي بارز الى مأرب ويعلن انضمامه للشرعية بعد سنوات مع الح،وثيين

عاجل: انشقاق كبير.. قادماً من صنعاء وصول قيادي بارز الى مأرب ويعلن انضمامه للشرعية بعد سنوات مع الح،وثيين

عدن - ياسمين التهامي - وصل العميد صالح قائد كباش، الذراع الأيمن للواء علي صالح الأحمر، إلى محافظة مأرب معلنًا انشقاقه عن مليشيا الحوثي وانضمامه رسميًا إلى صفوف الشرعية.

 

 

 

وقالت مصادر عسكرية لموقع منبر الأخبار إن انضمام كباش يُعد ضربة قوية للحوثيين نظرًا لمكانته العسكرية البارزة وقربه من قيادات الصف الأول، حيث كان يُعد من أبرز القادة الموثوقين لدى الجماعة.

 

 

 

ويُتوقع أن يُحدث هذا الانشقاق تغييرات ميدانية ومعنوية مهمة في جبهات القتال، خصوصًا مع ما يحمله كباش من خبرة عسكرية وعلاقات واسعة داخل البنية القتالية للحوثيين.

 

 

