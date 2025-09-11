شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت عام دراسي بلا حصص، بسبب إضراب المعلمين في المدارس الحكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا- ناصر بامندود

تتجول في شوارع مدينة المكلا فتبصر الأطفال بالزي المدرسي، بيد أن حين تسألهم يخبرونك أن لا حصص مدرسية ولا يتواجد المعلمون بسبب " إضراب المعلمين في حضرموت " كهذا حال العديد من المدارس الحكومية، هذا المشهد يعود بك إلى العام الدراسي (2023/ 2024) حينما اضرب المعلمين في المكلا، وباشروا الدوام بعد إضافة (25) ألف ريالٍ يمني كحافزٍ شهري لكل معلم فوق الراتب.

الآن تفاقمت الأمور وتصاعدت أكثر ما بين مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت والسلطة المحلية من جهة، وما بين النقابات المضربة من جهة آخرى، حتى وصل الأمر إلى إصدار مكتب التربية والتعليم قرارًا (بعدم صرف رواتب التابثين والمتعاقدين من المعلمين إلاّ بمباشرة العمل) غير أن النقابات قابلت القرار بالثبات على الإضراب.

تشير بيانات السلطة المحلية إلى أن عدد الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 2026/2025م في عموم حضرموت 324.082 طالبًا وطالبة، منهم 167.285 ذكورًا و156.797 إناثًا، من بينهم 273.658 في التعليم الأساسي و198.699 في التعليم الثانوي، موزعين على 886 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي.

ويلتحق بمدارس ساحل حضرموت 178.690 طالبًا وطالبة، منهم 89.286 ذكورًا و89.404 إناثًا، من بينهم 148.275 في التعليم الأساسي و178.690 في التعليم الثانوي.

فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات في وادي وصحراء حضرموت 145.392 طالبًا وطالبة منهم 77.999 طالبًا و67.393 طالبة، من بينهم 125.383 في التعليم الأساسي و20.009 في التعليم الثانوي موزعين على 428 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي.

فيما تقول نقابة معلمي وتربوي حضرموت الساحل إن الإضراب وصل في مدينة المكلا مثلًا إلى ( 92%) وفي مديرية حجر وصل إلى (100) %، وبين معارضًا يرى أن الإضراب يضرّ بتعليم الأطفال والمراهقين ويتسبب في ضياع العام الدراسي عليهم، وما بين مؤيدًا يرى ضرورة إعطاء المعلم حقوقه ومشروعية مطالبهم، في هذا التقرير نستمع لكل وجهات النظر وتفتح ملف إضراب المعلمين بالمدارس الحكومية في حضرموت.

النقابة المعلمين المضربة:

رئيس نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت عبد اللّه الخنبشي يقول عن الإضراب: " نحن لسنا معطين للتعليم ولا مخربين ولا دعاة فوضى، ولكننا إضربنا من شدة الجوع فقط، ولا يمكن لمعلم جائع أن يقدم شيء لطلابه، هدفنا من الإضراب تحسين جودة التعليم ولن نصل إلى جودة التعليم بمعلم منكسر ".

وعن السؤال عن هل هناك حوارات مع مكتب التربية والتعليم أو السلطة المحلية يجيب الخنبشي:" تناقشنا سابقًا مع السلطة المحلية، إلى حد الآن لم نصل لحلول البتة، ولكننا نؤمن بالحوار البناء، والمحادثات تبدأ بتمسك كل طرف بمطالبة وبعدها تتحلحل الأمور، ومن لديه نفس اطول يحقق مكاسب أكثر".

وبخصوص مدى مصداقية الأرقام الواردة عن نسب الإضراب التي تصل إلى ( 90%) وتعلنها النقابة في صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي يجيب الخنبشي: " أرقامنا من مندوبينا في المدارس بشكلٍ مباشر، وليس توهمات وكما تعرف المدارس مفتوحة لمندوبينا ولكل مدرس، ونسبة الخطأ تكاد تكون ضعيفة والمندوب المتذبذب نرسل شخصًا بديلًا عنه لنطابق النسبة".

السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والتعليم:

علوي الحامد نائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت يقول عن إجراءات عدم صرف رواتب التابثين والمتعاقدين من المعلمين (وفي شهر أغسطس الذي يعتبره المدرسين ضمن الإجازة الصيفية) :

" بعد لقائنا مكتب وزارة التربية والتعليم بالسلطة المحلية في حضرموت، الأحد أمس الأول، مع مسؤولي الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية بساحل ووادي حضرموت خرجنا ببيانٍ لمخرجات الاجتماع ونص على التالي: في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة في الجمهورية، والإجراءات المتّبعة من قبل الحكومة في تحسين الوضع المعيشي من خلال تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، التي انعكست مباشرة على المستوى المعيشي للمواطن، وحرصًا على تغليب الصالح العام على الصالح الخاص، واستنادًا إلى تشريعات الخدمة المدنية النافذة التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل، وكون تعطيل العملية التعليمية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بأبنائنا الطلاب بسبب امتناع بعض المعلمين من الحضور إلى مدارسهم في أوقات الدوام الرسمي ومباشرة أعمالهم".

وعن رأي مكتب وزارة التربية والتعليم في مشروعية إضراب المعلمين يجيب الحامد:" يتم صرف حوافز تربوية وتسويات وعلاوات سنوية وبدل طبيعة عمل ومواصلات على مختلف فئات الموظفين الثابتين والمتعاقدين من قبل السلطة المحلية، وحقوقهم أفضل من محافظات آخرى ".

" يطالبونا بالصبر بينما ترسل 11 مليون دولار كدفعةٍ أولى للإعاشة أثرياء الخارج" :

المعلمة شذى عمر إحدى المعلمات المضربات تقول: " إضربنا لأن الراتب لم يعد يكفي لاحتياجات أسرنا الإساسية سواء كان سعر الصرف في تحسن أو انهيار الأمر نفسه، والأمر بالنسبة لي ليس وليد اللحظة بل ممتد منذُ والدي فقد كان معلمًًا وراتبه ما كان يغطي احتياجات عائلته المعيشية اليومية، ومن كان له والد معلم أو أم أو زوجة سيشعر بمعاناة المعلم، صبرنا كثيرًا لكن كان لابد من أن تنفجر الأمور في يومًا ما.

وتضيف شذى: " والمستفز يطالبونا بالصبر بينما كشوفات الإعاشة ترسل 11 مليون دولار كدفعةٍ أولى شهريًا للهاربون الأغنياء خارج البلاد ".

وتتابع:" إضرابنا ليس من أجل زيادة راتب فقط، إنما لأجل حقوقنا من توظيف وامتيازات، نحن المعلمين نريد كرامتنا ".

وعن تضرر الطلاب من توقف العملية التعليمية تجيب:" من المؤسف أن الطلاب يخسرون حصصهم، غير أنه وجب التفكير أيضًا في المعلمين وحقوقهم وأجرتهم".

قصة أم لطالبين:

أم صالح ولي أمر لطلابين تروي:

" في كل صباحٍ أوقظ طفلي ( صالح وأيمن) من النوم لكي يتعلما ويكون لهما مستقبلًا مهني وقدرات تعليمية، ولكنهما بعد دوامٍ دراسيٍ يعودان بلا أي حصص دراسية، ولم يتعلموا حرفًا أو معلومةً واحدة على عكس أقرانهم في المدارس الخاصة، أم جارتي فتخبرني أن أبنائها يتسكعون في الشوارع لأن لا فائدة من الذهاب إلى المدرسة".

وتضيف أم صالح: " نحن مع حقوق المعلمين إذا شعروا بنقصان حقوقهم ولكن بحلولٍ وسطى لا تعرقل العملية التعليمية بشكلٍ كامل، خصوصًا انهم اكتسبوا بعض الحقوق في إضرابهم السابق قبل عامين ".