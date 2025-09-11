شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران تعلن عن اولى رحلاتها من مطار عدن الى هذه الدولة غدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة طيران الملكة بلقيس عن جدول رحلاتها ليوم غدٍ الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025م.

هذا وفي خطوة وصفت بالهامة على طريق استعادة عافية قطاع النقل الجوي في اليمن شفت شركة طيران الملكة بلقيس قبل أيام عن استئناف نشاطها وعودة رحلاتها الجوية لتكون بذلك إضافة نوعية ورافعة قوية للنقل الجوي والاقتصاد الوطني..

وأكدت الشركة في بيانها أن عودة رحلات طيران الملكة بلقيس تمثل بداية جديدة لتقديم خدمات متميزة وآمنة للمسافرين داخل اليمن وخارجه، وستسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية وتعزيز الروابط بين اليمن وبقية دول العالم..

وقد لقي الإعلان ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمهتمين بقطاع النقل الذين عبروا عن تفاؤلهم بأن تُسهم هذه العودة في كسر الاحتكار وتقديم خيارات جديدة بأسعار مناسبة وجودة عالية..

ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسيير أولى رحلاتها غداً وسط تطلعات كبيرة بأن تكون الرحلات مريحة وآمنة وتواكب تطلعات المسافرين اليمنيين في الداخل والخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران بلقيس كانت قد أوقفت نشاطها في وقت سابق