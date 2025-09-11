شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة...مصادر تكشف آخر التطورات في قضية مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن نشوب خلاف مؤخر بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليمي، ومدير مكتبه اللواء صالح المقالح، على خلفية مسألة متعلقة بالعمل.

وأوضحت المصادر أن المقالح غادر مكتبه في إجازة منذ أيام، محتفظًا بمنصبه رسميًا، ولم يُصدر حتى الآن أي قرار بإقالته أو تعيين بديل له، وفق ما أورده مراسل وكالة أنباء الصين "شينخوا" في اليمن، فارس الحميري، على حسابه في منصة "إكس".

ولفتت المصادر إلى أن المقالح لم يُعلن بعد ما إذا كان سيعود إلى منصبه أم لا، ولا يزال يغلق هواتفه الشخصية ورسمية العمل، مما أثار تساؤلات حول وضعه الحالي داخل المجلس.

ونفت المصادر ما تم تداوله حول تصادم المقالح مع قائد حماية الرئيس يوسف العليمي، أو أي صلة له بالحوثيين، أو إحالة المقالح للتحقيق بسبب "فعل فاضح"، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت المصادر أن الوضع القانوني للمقالح لم يتغير، وأنه لا يزال رسميًا يشغل منصب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، في انتظار أي قرار رسمي قد يصدر لاحقًا.

ولم يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بيانًا بشأن القضية حتى اللحظة.