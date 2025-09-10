شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن نتائج غاراتها على صنعاء والمواقع المستهدفة وأسباب استهدافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ان طائرات مقاتلة تابعة له اغارت على اهداف عسكرية لنظام الحوثي الأرهابي في منطقتيْ صنعاء والجوف.

واوضح بيان لجسش الاحتلال ان من بين المواقع معسكرات تم رصد داخلها عناصر عسكرية لنظام الحوثي إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية لنظام الحوثي.

واضاف ان هذه الغارات جاءت في ضوء الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثي ضد إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل.

وبرر البيان استهدتف مديرية الإعلام العسكري لنظام الحوثي لانها نشر رسائل تحريضية ودعائية في الاعلام ومن بينها خطابات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وتصريحات الناطق بلسانهم المدعو يحيي السريع وانها اشرفت خلال الحرب على جهود الدعاية والإرهاب النفسي لنظام الحوثي.

وذكر البيان ان المعسكرات المستهدفة تعمل على تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل حيث احتوت هذه المعسكرات على غرف عمليات واستخبارات استخدمها نظام الحوثي.