عاجل: شاهد اول صورة لمقر وزارة الداخلية عقب غارات إسرائيلية عنيفة في صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - شنّت طائرات حربية إسرائيلية، قبل قليل، غارات جوية مكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت بشكل مباشر مقر وزارة الداخلية وسط المدينة.

 

 

 

ووفق مصادر محلية لموقعمنبرالأخبار، دوّت انفجارات عنيفة في محيط الموقع المستهدف، فيما تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من المنطقة. ولم ترد حتى الآن أي حصيلة رسمية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

 

 

 

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه اليمن تصعيدًا عسكريًا متزايدًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في العاصمة التي تعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات.

 

