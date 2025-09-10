شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صور صادمة لغارات إسرائيلية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران الإسرائيلي قبل قليل غارات على مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف .

واستهدفت الغارات كما، كلاً من : محطة شركة النفط في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء .

كما استهدفت غارات أخرى مقر وزارة الدفاع في مجمع العرضي ، واستهدفت غارات مقر التوجيه المعنوي في شارع القيادة وسط العاصمة صنعاء .

كما استهدفت غارات المجمع الحكومي بمحافظة الجوف بمديرية الحزم ، واستهدفت غارات اخرى مبنى فرع البنك المركزي في المحافظة .

أما الجيش الإسرائيلي فقد قال في بيان له : بعد تصفيتنا قادة #الحوثيين نواصل مهاجمة أهداف عسكرية تابعة لهم في عمق #اليمن

وتابع : الجيش الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا للحوثيين في #صنعاء والجوف باليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي: من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

كما قال الجيش الإسرائيلي: الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل.