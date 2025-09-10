شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الكشف عن الاماكن المستهدفة بينها هذا الامر في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت | القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم في #صنعاء استهدف معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين
وشن الطيران غارات على القيادة
