دولتان كانتا السبب في نجاة وفد حماس في قطر .. تفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت القناة 14 التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن مصر وتركيا أبلغتا قيادات بارزة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوجود تحذيرات جدية من مخطط اغتيالات قد ينفذه الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن التحذيرات نُقلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى كبار قادة الحركة، مع دعوات واضحة لتشديد الإجراءات الأمنية خشية تنفيذ عمليات اغتيال منسقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر وتركيا على حماية مسار الوساطة الذي تلعبانه في المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، حيث تخشى العاصمتان أن تؤدي أي عمليات استهداف خارجية إلى انهيار الحوار السياسي القائم.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن مصر وقطر دخلتا في "حالة صدمة" بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية، وهو ما قد يُعطّل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، التي كانت تُدار بوساطة مشتركة بين البلدين.